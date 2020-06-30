Общество

Я не делю людей на наших и не наших - глава Пскова о работе в округах

Глава города обязан реагировать на все обращения жителей, невзирая на то, от какой фракции находится на этом округе депутат Псковской городской Думы. Такое заявление сделала глава Пскова Елена Полонская, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«Я не делю людей на наших и не наших. Для меня все люди – родные. Ко мне, как к главе города, обращаются жители разных районов города. Я работаю на всех округах и решаю все вопросы, ответы на которых люди не получают у своих депутатов», - подчеркнула она.

Елена Полонская отметила, что недавно отработала жалобы, которые адресовали ей жители Любятово - это округ депутата от фракции КПРФ в гордуме Елены Маницкой.

«Хочу отметить, что те проблемы, которые обозначили жители Любятово, решаемы», - добавила она.

«На депутатских округах я не разделяю жителей по партийным признакам. Вместе с коллегами из оппозиционных партий мы совместно активно работали в прошлом году и продолжаем дальше эту работу и в настоящее время. Мы все должны помнить, что работаем ради благополучия наших жителей», - заверила Елена Полонская.

Глава Пскова также сообщила, что в прошлом году она провела экономию расходов Псковской городской Думы (удалось сэкономить около 6 млн рублей). При этом, по ее словам, сэкономленные средства были направлены не только на округа «Единой России».

«Для меня все округа едины. Мы помогли всем. Сегодня я рада, что однопартийцы поддержали меня. Они мою работу оценили», - заключила Елена Полонская.