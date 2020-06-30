Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечне

Продлены сроки судебного взыскания платы за сверхнормативный сброс стоков в Пскове

Работы на аварийных склонах Снетогорского монастыря в Пскове начнутся в ноябре

В Пскове продлили налоговые каникулы для садоводческих товариществ

В Псковской области еще один человек скончался от коронавируса

Олег Брячак предложил разрешить банкротам возглавлять религиозные и политические организации

Музей русской словесности и миссионерский центр могут появиться в Пушкинских Горах

Бонусы «Спасибо» можно будет списать на сервисы ДомКлик

Директор Музея истории Невеля: Я - волонтер, потому что мне небезразлична судьба нашего города и живущих в нем людей