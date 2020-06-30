Общество

Зампредседателя облсовпрофа: Поправки в Конституцию создают базу для защиты интересов работников

Заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф Татьяна Бергер проголосовала за внесение поправок в Конституцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Татьяна Бергер назвала большинство предложенных поправок выверенными и точными. «Я считаю, что все поправки, касающиеся исторического наследия, незыблемости наших границ, бережного отношения к детям, оплаты труда, индексации пособий и пенсий, социального партнерства особенно важны. Они создают базу для защиты социально-трудовых прав и интересов работников организаций всех видов собственности, будут способствовать развитию нашей страны, укреплению позиций России на международном уровне», — отметила она.

По словам зампредседателя облсовпрофа, действующая до настоящего времени Конституция соответствовала всем международным требованиям, была понятна и актуальна. Однако за прошедшее время (с 1993 года) в стране и в мире произошло множество изменений. Изменилось общество, ценности и приоритеты населения, сам мир вокруг. По мнению Татьяны Бергер, принятие поправок в Конституцию — это необходимость, вызванная современными реалиями.