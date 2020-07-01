Общество

Офисы «Экопрома» в Пскове и Великих Луках возобновят прием граждан со 2 июля

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках возобновят прием граждан со 2 июля. Это связано с изменениями, внесенными в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В каждом офисе будут строго соблюдены санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам следует помнить о социальной дистанции, заходить в помещения в маске и перчатках.

В центре одновременно смогут находиться не более 3 человек, в связи с этим регоператор просит по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам. Также лучше воздержаться от посещения офисов при ненастной погоде для исключения неудобств нахождения на улице при большом скоплении посетителей.

Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в «Instagram».

За перерасчётом можно обратиться и в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, г. Псков, ул. Советская, д.31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.