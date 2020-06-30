Общество

Псковские школьники отметили окончание учебного года необычным образом

Школьники из Псковской области решили отметить окончание учебного года необычным образом. Они написали книгу о своей жизни. Издание уже стало общедоступным достоянием и будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Департамента связей с общественностью Фонда «Живая классика».

В течение учебного года подростки собирали материал для своей книги: писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведения, выбирали название и темы. В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках.

Помогала в издании книги ученикам классный руководитель, которая и предложила ребятам попробовать себя в роли писателей и принять участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».

Первый опыт оказался удачным, написанная юными авторами из самиздата книга превратилась в настоящее издание. Ей был присвоен регистрационный номер в Российской книжной палате государственный. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст книге потеряться.

Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Написанная школьниками книга станет частью культурного достояния страны.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более тысячи книг написанными юными авторами. За два года существования проекта в нём приняли участие около 400 тысяч школьников из 84 регионов России

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.