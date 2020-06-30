Общество

Александр Козловский посетил новую молочную ферму в Новосокольническом районе

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский побывал сегодня, 30 июня, в Новосокольническом районе и посетил новые молочные фермы, построенные в деревне Насва. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Ровно год назад строительству этого объекта дал старт губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и уже сегодня мы видим почти полностью реализованный проект, исполнителем которого стало ОАО «Красное Знамя», руководителем которого является депутат регионального парламента Андрей Козлов», - написал он.

Александр Козловский подчеркнул, что новые фермы в Новосокольническом районе - это не только порядка 50 рабочих мест для местных жителей, но и важная стратегическая составляющая всего региона - ведь животноводство признано в России приоритетной отраслью. Более того, на ферме содержатся племенные быки элитной породы Блэк Ангус.

«Пообщался с животноводами, передал им пожелания успехов от главы региона и обсудил предложенные для голосования поправки в нашу Конституцию. Люди отметили, что охотно примут в нем участие завтра, 1 июля, при этом многие уже посетили свои избирательные участки», - заключил Александр Козловский.