Общество

Псковская область вошла в тройку антилидеров по СЗФО по количеству выздоровевших от COVID-19

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах СЗФО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, по состоянию на 30 июня, в целом по России выздоровело 64% от общего числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО этот показатель сравнялся с федеральным - также 64% (это на 6 процентных пунктов выше, чем неделей ранее).

Выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе в Ленинградской – 94% (4169 человек). По данному показателю Ленинградская область находится на втором месте в России, уступая лишь республике Марий Эл с показателем в 95%. На втором месте по СЗФО находится Вологодская область – 73% (1181 человек), на третьем Санкт-Петербург – 72% (17310 человек).

Наиболее низкий процент выздоровевших зафиксирован в НАО - 37% (38 человек), Псковской -36% (984) и Новгородской - 28% (796 человек) областях.