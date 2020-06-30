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Мурал в Дедовичах изображен на доме, где жил один из героев 6-й роты

Муралы стали выходить далеко за пределы областного центра. Новое изображение, посвященное памяти партизан, появилось на стене многоэтажного дома в поселке Дедовичи. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Это портрет известного партизана и писателя Ивана Виноградова и цитата из его «Клятвы партизан». Автором проекта стал сотрудник дедовичского центра досуга Роман Кукоба. Примечательно, что мурал был изображен на доме, где жил один из героев 6-й роты, гвардии младший сержант Сергей Михайлович Бакулин», - написал он.

«Из поколения в поколение уроженцы Псковской земли защищают Родину, и мы должны помнить все имена», - заключил Михаил Ведерников.

Фото: @m.v_007, Instagram