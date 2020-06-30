Общество

Благоустройство центральной площади в Дедовичах обещают завершить к 10 июля

Во время рабочей поездки в Дедовичский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал, как идут работы на главных строящихся объектах муниципалитета. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона уточнил, что он, в частности, проверил ремонт моста через реку Шелонь (построен 50 лет назад и ни разу с тех пор не ремонтировался). «Мост уже демонтировали, для водителей обустроили временный переезд через реку. Сейчас возводятся мостовые опоры, работы ведутся хорошими темпами. Отдельные слова благодарности подрядчику за предложение сделать в качестве помощи освещение на мемориале», - написал он.

Также Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство центральной площади в Дедовичах по нацпроекту «Комфортная городская среда. «Есть небольшое отставание от графика, но подрядчик обещает закончить ремонт к 10 июля», - отметил глава региона.

В ходе визита губернатор ознакомился и с ходом строительства зерносушилки и склада на сельхозпредприятии «Скангали», они будут достроены к концу июля. Введение в работу такого комплекса создаст порядка 30 новых рабочих мест, а производимое зерно пойдет на продажу для животноводческих ферм региона.

Посетил Михаил Ведерников и здание, где планируется создать Дедовичский филиал мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. «Сделаем все необходимое, чтобы год Памяти и Славы стал и годом рождения музея здесь, на Дедовичской земле», - пообещал глава региона.

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Кроме того, губернатор зашел на избирательный участок №223. «В очередной раз увидел, что все меры безопасности в рамках общероссийского голосования по правкам в Конституцию РФ исполняются. Учитывая особые условия труда членов избирательных комиссий, дополнительно выделим 5,6 млн рублей на выплаты членам УИК», - заключил Михаил Ведерников.