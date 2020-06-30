Общество

В ближайшее время в дедовичские школы поступит оборудование на 1,7 млн рублей

На рабочей встрече с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил эпидемиологическую ситуацию и ход реализации национальных проектов. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«В районе с начала распространения коронавируса зарегистрировано 35 случаев заражения. Все контактные больные оперативно отрабатываются, поэтому очагов удалось избежать», - написал он.

Что касается реализации нацпроектов, то почти все работы идут по графику. «Есть целый ряд интересных проектов, в том числе, по благоустройству, ремонту дорог, сфере культуры. Отдельно стоит отметить планы по открытию двух «Точек роста» в муниципальных школах. Район готовит помещения, а оборудование на сумму 1,7 млн рублей по нацпроекту «Образование» поступит в ближайшее время», - поделился Михаил Ведерников.

По его словам, в целом, видно, что муниципалитет активно развивается.

«Приводится в порядок городская инфраструктура, в район приходят новые инвесторы, формируются рабочие места и условия для роста доходов бюджета. Рассчитываю, что достигнутая динамика будет сохранена», - заключил Михаил Ведерников.