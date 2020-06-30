Общество

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области - Михаил Ведерников

Тенденция к снижению по заболеванию коронавирусом в Псковской области все еще сохраняется, и постепенно регион преодолевает угрозу пандемии. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников, комментируя обновленную статистику по области.

Согласно данным, представленным губернатором, сегодня, 30 июня, в Псковской области выявлено 45 новых случаев из 952 тестов. Вчера было 76 при 1,3 тыс. тестов (пришла партия из Санкт-Петербурга).

«Это достаточно неплохие показатели. Напомню, всего пару недель назад при вдвое меньшей динамике тестирования число выявленных заражений COVID-19 было значительно выше (в 2-3 раза)», - отметил Михаил Ведерников.

«Но есть и негативные новости, - продолжил губернатор. - За последние несколько дней статистика умерших увеличилась на 3. Среди них двое мужчин немногим старше 50 лет. Никто, к сожалению, не защищён, и это ещё один повод каждому задуматься о собственной безопасности и необходимости следовать требованиям Роспотребнадзора».

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что на выходных был выявлен новый очаг коронавируса - 21 случай зафиксирован на предприятии «Йура Корпорейшн РУС».

«Необходимые меры по его изоляции предприняты», - заверил глава региона.