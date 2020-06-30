Общество

К отметке 2900 приблизилось количество случаев заболевания коронавирусом в Псковской области

По данным на 30 июня в Псковской области зафиксировано 2 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников на своей Instagram-странице.

При этом за сутки в регионе выявлено 45 новых случаев.

Количество выздоровевших достигло отметки в 1 053 (за сутки – 38), умерших – 22 (за сутки – 1).

На сегодняшний день в Псковской области проведено 45 317 исследований на коронавирус, из них 952 за минувшие сутки.

Лидерами по количеству заболевших COVID-19 остаются Псков (855 случаев) и Великие Луки (579). Среди районов области лидируют Псковский (238), Островский (213) и Великолукский районы (161).