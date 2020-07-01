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Общество

Россияне с 1 июля начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

01.07.2020 08:37|ПсковКомментариев: 0

Россияне начиная со среды, 1 июля, смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.

В министерстве труда и социальной защиты сообщили, что технический алгоритм электронного обмена данными проработали ранее при выплатах в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. В течение первого дня выплат этот механизм дал возможность оперативно перевести деньги на более чем 15 миллионов детей, пишет РИА Новости.

Получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство в предоставлении соцподдержки, отметили в Минтруде. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльской единовременной выплаты.

Новая выплата не потребует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда России.

Действующий алгоритм для ускорения выплат министерство не меняло.

Теги: #выплаты #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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