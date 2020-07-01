Общество

Петербурженка пожаловалась псковскому губернатору на местную скорую помощь

Прибывшая в одну из деревень Дедовичского района жительница Санкт-Петербурга получила от местной скорой отказ вместо медицинской помощи. О своей проблеме она рассказала на сайте губернатора Псковской области, пишет «МК в Пскове».

По словам обратившейся, в Псковскую область она прибыла еще 8 мая. Около двух недель назад вдруг почувствовала сильное недомогание. «Пять дней температура выше 38, врач Пожеревицкой волости облегчить мое положение не смогла, в Дедовичском районе больница закрыта на карантин, скорая в помощи отказывает», - перечислила список претензий дачница.

Женщина рассказала, что с высокой температурой ей пришлось сесть за руль и отправиться обратно, в Санкт-Петербург. Там ее немедленно госпитализировали. Жительница Северной столицы попросила разобраться в сложившейся ситуации. При этом она заверила, что обвинения не голословны, у нее сохранилась запись общения со скорой.