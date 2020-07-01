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Общество

Жители Северо-Запада вошли в число наименее активных в плане самообразования

01.07.2020 10:39|ПсковКомментариев: 0

Соискатели на Северо-Западе вошли в число наименее активных в плане самообразования в период изоляции и пандемии коронавируса. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Опрос проводился с 15 по 23 июня не только на Северо-Западе, но и в других округах, с целью выяснить, много ли работников занимались дополнительным образованием в период самоизоляции, а также каким форматам и направлениям обучения чаще отдавали предпочтение работники. Всего в нем приняли участие 2 512 соискателей из разных профессиональных областей.

Соискатели на Северо-Западе вошли в число наименее активных в плане обучения – 47% опрошенных в период изоляции и пандемии удаляли внимание самообразованию. Самый высокий показатель среди жителей Дальневосточного федерального округа – 59%. В целом, больший интерес к профессиональному и личному росту и развитию проявляли представители сфер маркетинга, рекламы и PR, IT, интернета, искусства, массмедиа, высшего менеджмента и HR. Кроме того, молодежь чаще выделяла ресурсы на дополнительное образование, нежели кандидаты зрелого возраста.

Большинство из тех жителей СЗФО, кто занимался образованием во время пандемии, обучались по книгам, лекциям, то есть искали все материалы для обучения самостоятельно (68%) – и это самый высокий показатель по России. Еще 46% респондентов проходили обучающие курсы или участвовали в образовательных марафонах по готовым программам, только 5% помогли получать новые знания репетиторы или наставники.

Соискатели из регионов Северо-Запада в период коронакризиса чаще отдавали предпочтение программам повышения квалификации или обучению смежной профессии (51%), а также курсам личностного развития (37%). Экспресс-курсы для освоения новой профессии или второе образование заинтересовало 17% опрошенных, почти столько же работников занялись изучением иностранных языков.

Интересна зависимость ответов от пола и возраста респондентов. Например, женщины, как и молодые специалисты, чаще выбирали курсы личностного развития в отличие от мужчин и соискателей старшего возраста. Среди женщин выше доля выбравших языковые курсы.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то 75% опрошенных специалистов Северо-Запада прошли бесплатное обучение, 39% соискателей выделили на самообразование личные средства.

В целом по России большинство респондентов потратили не более 15 000 рублей на дополнительное обучение (55%), причем у каждого четвертого ушло на эти цели до 5 000 рублей. Тех, кто вложил в самообразование более 100 000 рублей, набралось всего 3%.

Основными целями обучения соискателей в период пандемии были личностный рост, расширение существующих и формирование новых компетенций в меняющихся реалиях рынка.

Опять же, по стране в целом треть опрошенных отметили, что никаких особых ожиданий относительно прошедшего обучения у них нет – для них это, прежде всего, инвестиция в собственное развитие. Еще 33% респондентов рассчитывают на увеличение дохода, 27% опрошенных - на смену места работы, 7% надеются, что дополнительное образование может поспособствовать их переезду в другую страну.

Среди тех, кто в период пандемии не занимался обучением, высока доля тех, кто хотел бы все-таки получить дополнительное образование – 69%. Основным сдерживающим фактором опрошенные называли отсутствие средств (54%). Однако, как показали результаты опроса выше, большинство соискателей, прошедших обучение, не платили за образовательные курсы.

Теги: #опрос #образование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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