Общество

В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 556 - до 654 405. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Отмечается, что в стране шестой день подряд выявляют не больше 7 тысяч инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост в относительном выражении не превышает 1%.

За день в стране выздоровели более 10 тысяч человек.

С начала пандемии в России скончались 9 536 пациентов с диагнозом COVID-19 (216 за минувшие сутки).