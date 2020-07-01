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Общество

Вернется ли жаркое лето в Псковскую область, рассказала синоптик

01.07.2020 11:08|ПсковКомментариев: 0

То жаркое лето, которое наблюдалось в июне в Псковской области, в ближайшее время уже не повторится. Однако синоптики ожидают, что погода в июле будет достаточно комфортной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ближайшее время погода наладится, все разделы фронтальные уйдут с территории области. Ночная температура установится в пределах 8-13 - 10-15 градусов тепла и дневная температура будет 19-24 до 22-27 градусов. Кратковременные дожди возможны, но они не будут такими затяжными как сегодня», - поделилась Тала Нещадимова.

По ее словам, возвращение жары в 30-32 градуса в июле маловероятно. Однако солнечная погода обязательно будет, а на солнце даже будет достаточно жарко, но не так изнурительно, как в начале лета.

«Пусть все, кто хотел отдохнуть от жары, отдыхают, а те, кто не хотел, – терпят», - пошутила Тала Нещадимова.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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