Общество

320 нарушителей задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области

За июнь сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали более 320 нарушителей режима государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранные граждане пытаются незаконно въехать на территорию России лесными и проселочными дорогами, чем нарушают введенные в период пандемии ограничения на пересечение государственной границы. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что пересечение российско-белорусского участка границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц.