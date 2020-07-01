Общество

«Титан-Полимер» и Псковоблсовпроф намерены подписать соглашение о взаимодействии

В информационном центре компании «Титан-Полимер» 30 июня состоялась рабочая встреча председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова с генеральным директором предприятия Германом Петрушко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, стороны обсудили вопросы социального партнерства, взаимодействия в области экологического контроля и охраны труда, санаторно-курортного оздоровления для работников строящегося предприятия, а также возможность создания профсоюзной организации на предприятии.

«Первая линия производства БОПЭТ-пленок на псковском предприятии планируется к запуску в конце этого года. Для обеспечения функционирования первой линии мы трудоустроим около 130 представителей рабочих профессий. Позже потребуется персонал для работы второй линии производства. Мы заинтересованы в сотрудничестве с профсоюзом, завод «Титан-Полимер» и группа компаний «Титан» в целом уделяют большое внимание охране труда и условиям работы сотрудников», - рассказал генеральный директор завода Герман Петрушко.

По результатам встречи было принято решение заключить соглашение о взаимодействии между СОП Псковский облсовпроф и ООО «Титан-Полимер».

«В скором времени мы подготовим проект соглашения, подпишем и приступим к реализации. Отмечу, что коллективно-договорное регулирование играет наиболее заметную роль в системе социального партнерства. Именно коллективно-договорное регулирования позволяет максимально учесть интересы работников организаций, а в конечном итоге добиться наибольшей эффективности трудового законодательства», - заключил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В завершение встречи Герман Петрушко пригласил Игоря Иванова посетить с рабочим визитом строительную площадку завода «Титан-Полимер». Визит состоится в ближайшее время.