Общество

Председатель Союза журналистов России предложил наказывать чиновников за ущемление прав СМИ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил разработать законопроект, повышающий престиж профессии журналиста. Он предложил штрафовать чиновников за нарушения, связанные с ущемлением прав журналистов. Речь идет об отказе в аккредитации на пресс-конференции, особенно это касается региональных парламентов, отказов в предоставлении информации и затягиваний с ответом.

Свои предложения Владимир Соловьев озвучил на встрече с председателем партии «Справедливая Россия», руководителем фракции «СР» в Госдуме Сергеем Мироновым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

В ходе беседы, председатель Союза журналистов России отметил, что в ходе пандемии коронавируса «СМИ были мобилизованы на войну с вирусом». Он сообщил, что около пятисот журналистов за эти месяцы заболели, но к счастью, большинство перенесли это практически без симптомов.

Кроме того, Владимир Соловьев отметил, что СМИ также понесли и материальные потери. В связи с этим он обратил внимание на то, насколько своевременно было принято решение о включении СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Сергей Миронов поблагодарил Владимира Соловьева за встречу и уверил его в том, что всегда готов помочь, в том числе и внесением соответствующих изменений в законодательство.