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Общество

Увековечить память псковских медиков-героев предложили губернатору

01.07.2020 12:57|ПсковКомментариев: 2

Увековечить память медиков-героев нашего времени предложил губернатору Псковской области фельдшер неотложной помощи, псковский общественник Иван Васильев. Свое обращение он опубликовал на сайте губернатор60.рф.

«С марта 2020 года, когда в Псковской области (и России в целом) началась активная борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в нашем регионе медицинские работники (младший медицинский персонал, медицинские сестры, фельдшеры и врачи) находятся на передовой данной борьбы. Сегодня медицинские работники - это настоящие герои нашего времени, те кто не струсил, не побежал писать увольнительную, не забился в «угол», а остался на своем рабочем месте - все они герои, на которых стоит Россия», - написал он.

Иван Васильев отметил, что при этом новая коронавирусная инфекция унесла и продолжает уносить человеческие жизни героев-медиков. «В Псковской области не один и не два медицинских работника, к сожалению, погибли от коронавируса, и это невосполнимая потеря для региона», - добавил он.

В связи с этим общественник предложил создать мемориал вечной памяти тех медиков региона, которые умерли от COVID-19, а также поддержать семьи умерших от коронавируса медицинских работников – ежемесячными денежными доплатами в размере не ниже 30 тысяч рублей.

«Полагаю, каждый медицинский работник, работающий в государственном лечебно-профилактическом учреждении обязан знать, что его труд ценен для государства, его жизнь - бесценна, и, если случится беда, то государство протянет руку помощи его семье», - заключил Иван Васильев.

Теги: #здравоохранение #память #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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