Общество

Великолучанка пожаловалась на озеленение путепровода борщевиком

При озеленении тротуаров путепровода в Великих Луках на газоны завезли борщевик. На этот факт указала местная жительница, проживающая на улице Ухтомского.

В своем обращении, опубликованном на сайте губернатор60.рф, она поблагодарила власти за создание «зебры» на близлежащем пешеходном переходе и благоустройство тротуаров путепровода. Однако, по ее словам, на газонах вместе с травой вырос борщевик.

«Его уже хорошо видно, он легко может перекинутся на пустые участки или близлежащие огороды. Знаю, что сейчас везде борются с посадками борщевика. Обратите внимание и на наш случай», - призвала автор обращения.