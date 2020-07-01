Общество

Городские бани на Советской и Конной откроются в Пскове 2 июля

Городские бани на Советской и Конной откроются в Пскове с четверга, 2 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор МП «Банно-прачечный комбинат», депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

Банные отделения будут работать с соблюдением специальных требований, установленных указом губернатора Псковской области. Двухместные скамейки в раздевалках можно будет использовать только одному посетителю, а не двум сразу. Половина посадочных мест в банях обмотана красной лентой.

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Проводятся регулярные дезинфекционные мероприятия. Каждый час производится уборка и обработка поверхностей. Персонал работает в перчатках и масках.

Стоимость посещения бани сейчас составляет 180 рублей в рабочий день и 240 рублей в выходной день. Кроме того, напомнил Сергей Колосов, в четверг и пятницу в бане на Советской решением городской Думы установлен социальный день. Для пенсионеров установлена специальная цена - 100 рублей.

Действует тариф на помывку льготной категории граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения в размере 10 рублей.

Дети до 7 лет моются бесплатно.