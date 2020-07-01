Общество

Дмитрий Шахов назвал несправедливым распределение доходов от национальных богатств России

Межбюджетные отношения в России - давняя головная боль, а распределение доходов от национальных богатств - несправедливое. Таким мнением сегодня, 1 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Если раньше при советской системе мы четко понимали, что все средства от продажи полезных ископаемых поступали в государственный бюджет, то сегодня у нас на этом рынке работает много частных компаний, которые, эксплуатируя наши недра, лишь часть прибыли платят в виде налогов. И тут есть вопросы, как и сколько все-таки поступает от них в бюджет», - прокомментировал он.

При этом омбудсмен подчеркнул, что эти вопросы - прерогатива Федерального Собрания.

«Все в руках народных избранников. Не нравится их позиция в данном вопросе - что ж, будут выборы парламента, можно будет выбрать других депутатов. Есть возможность изменить это соотношение, не меняя Конституции», - заключил он.