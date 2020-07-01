Дмитрий Шахов назвал несправедливым распределение доходов от национальных богатств России

Межбюджетные отношения в России - давняя головная боль, а распределение доходов от национальных богатств - несправедливое. Таким мнением сегодня, 1 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
При этом омбудсмен подчеркнул, что эти вопросы - прерогатива Федерального Собрания.
«Все в руках народных избранников. Не нравится их позиция в данном вопросе - что ж, будут выборы парламента, можно будет выбрать других депутатов. Есть возможность изменить это соотношение, не меняя Конституции», - заключил он.