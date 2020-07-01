Общество

Прощание с кардиореаниматологом Анваром Сабировым состоится 2 июля в Крестах

Несколько десятков жителей Псковской области выразили искренние соболезнования семье погибшего врача-кардиореаниматолога Псковской городской больницы Анвара Сабирова. Под постом губернатора с трагическим известием в Instagram многие жители региона сообщили о том, что врач, скончавшийся предположительно от COVID-19, был замечательным человеком и отличным специалистом, пишет «МК в Пскове».

Те, кто был с ним знаком, характеризуют Анвара Сабирова как «врача от Бога».

«Светлая память, спас моего отца», - написал один из жителей региона.

«Действительно был очень хороший врач, специалист своего дела, не раз лечил мою маму», - поддержала комментатора псковичка.

«Какой невероятный врач! Два раза спасал мою бабушку после инфаркта. Какой замечательный человек», - отметила еще одна пользовательница Instagram.

Напомним, в Псковской городской больнице врач проработал 17 лет. С 13 июня амбулаторно лечился от коронавируса нового типа. 10 дней назад Анвар Сабиров почувствовал ухудшение самочувствия, его госпитализировали в критическом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ.

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Прощание Анваром Сабировым состоится завтра, 2 июля, в 12:00 на кладбище «Крестовское», д. Белый Мох.