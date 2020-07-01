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Общество

Сотрудников банков будут наказывать за грубость с должниками

01.07.2020 16:45|ПсковКомментариев: 0

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП. Инициатива позволит привлекать сотрудников банков к административной ответственности за нарушение процедуры взыскания долга. Например, звонки должникам в неурочное время или сверх положенного лимита, пишет «Российская газета».

В 2017 году вступил в силу закон, который ввел правила взыскания долгов. Например, вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 по выходным и в праздники. За нарушение порядка общения с должником и прочие действия, выходящие за рамки правил, предусмотрена административная ответственность.

Однако действующая норма КоАП сформулирована так, что суды не применяют ее к банковским сотрудникам, занимающимся взысканием долгов. Предлагаемые же нормы, по задумке их авторов, повысят защиту прав граждан, попавших в непростую финансовую ситуацию.

Министерство юстиции, в свою очередь, подготовило еще одну инициативу. Недавно оно опубликовало проект больших поправок в закон, регулирующий правила взыскания задолженности. Одно из принципиальных положений: предполагается, что Федеральная служба судебных приставов будет контролировать практически все структуры, занимающиеся взысканием долгов. Сегодня под надзором ведомства находятся только коллекторские агентства.

Список включенных в реестр приставов организаций потенциально может вырасти в 100 раз. В настоящее время он включает лишь порядка 300 коллекторских организаций. По оценкам Минюста, под новые нормы закона могут попасть более 43 тысяч организаций, в том числе 800 банков. Но пока это только проект, и в любом случае необходимы специальные поправки в КоАП, которые распространят действие антиколлекторских санкций и на банкиров.

Теги: #банки #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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