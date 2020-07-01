Общество

Псковичка объяснила, почему «Монологи вагины» должны заставить задуматься

Московский сексолог, псковичка Екатерина Дьячкова рассказала, почему «Монологи вагины» должны заставить родителей задуматься. Как сообщает «МК в Пскове», акции в защиту активистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре прошли в минувшие выходные в Москве и Петербурге, которую правоохранительные органы вменяет в вину порнографию в паблике ВКонтакте под названием «Монологи вагины».

Екатерина Дьячкова в интервью псковскому изданию отмечает, как профессионал поддерживает сексуальное просвещение. «Если бы оно у нас было в порядке вещей, шло с детства, это позволило бы избежать очень многих взрослых проблем», - отмечает специалист.

«Понимаете, маленький человек еще не знает, что стыдно, а что нет. Он познает мир, познает свое тело. Вот нос, вот уши. «А это пирожок», - смущенно говорит бабушка. Или, допустим, «краник». И если нос ребенок трогает спокойно, то «пирожок» и «краник» - это что-то такое неправильное, судя по реакции взрослых. Ребенок понимает: что-то в нем есть такое – плохое и грязное. Такое место, с которым что-то не так. Поверьте, это «что-то не так» остается с человеком на всю жизнь. К чему это может привести еще в детском или подростковом возрасте? Это я из своей практики говорю. Маленькой девочке больно писать, но она боится сказать маме, ведь это то самое плохое место. Юную девушку изнасиловали, но она молчит, потому что – грязь, плохо, сама виновата», - объяснила Екатерина Дьячкова.

Подробности о пользе сексуального просвещения детей и подростков читайте на сайте «МК в Пскове».