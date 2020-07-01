Общество

Конкурс стенгазет провели в идрицкой колонии

В исправительных учреждениях Псковской области прошли мероприятия в рамках месячника по профилактике наркомании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, приурочены тематические события к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всех странах мира отмечается 26 июня.

В рамках проведения тематического месячника, посвященного этому дню, во всех исправительных учреждениях Псковской области проводился цикл запланированных мероприятий. Так, в исправительной колонии №3 среди отрядов осужденных состоялся конкурс стенной печати, по итогам которого стенгазета отряда №6 по мнению жюри оказалась лучшей и заняла первое место.

Кроме того, в исправительной колонии №6 осужденные в студии кабельного телевидения подготовили и записали агитационный социальный видеоролик на тему отказа от употребления наркотиков, содержащий истории реальных людей, отбывающих срок за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках месячника во всех исправительных учреждениях области посредством студий кабельного телевидения транслируются художественные и документальные фильмы о негативном влиянии наркотиков на организм человека.

«Для мест лишения свободы вопрос злоупотребления наркотиками особенно актуален, поскольку значительная часть осужденных в наших учреждениях отбывает срок именно по этим статьям», - отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.