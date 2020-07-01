Ирина Богачева: Участие в голосовании – это обязанность каждого гражданина

Депутат Псковского областного Собрания, главврач Островской районной больницы Ирина Богачева 1 июля приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Участие в голосовании – это обязанность каждого гражданина. Сегодня мы выбираем будущее нашей страны, голосуем за изменение её главного закона. Это важное событие, которое нельзя пропустить. Три месяца назад областное Собрание уже поддержало все предложенные поправки, принимая постановление в поддержку федерального закона. Сегодня я так же отдаю свой голос за внесение изменений в Конституцию», – сказала Ирина Богачева.