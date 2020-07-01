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Общество

Кузницу построят в Пустынном переулке Порхова

01.07.2020 22:09|ПсковКомментариев: 0

Строительство здания кузницы заказала администрация Порховского района Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, строительство планируется по адресу: город Порхов, Пустынный переулок, 2.

Работы выполняются в рамках проекта «Ремесло без границ» LV-RU-018 («Craftsmanship without Borders») двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020». Начальная цена - 1 млн 345 тыс. 78,68 руб.

Проектом предусмотрено строительство здания кузницы (земляные работы, полы, стены, крыша, козырек кованый, окна, двери, отделка помещений, отмостка), устройство системы отопления (наружная тепловая сеть, система отопления), устройство ЭОМ (наружные сети, электропроводка, электроосвещение, силовое оборудование, система управления потенциалов, заземление, молниезащита).

Срок окончания работ - 15 ноября 2020 года.

Теги: #Порхов
Источник: Псковская Лента Новостей
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