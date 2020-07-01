Общество

Ограничения на прогулки детей в Псковской области могут снять с 4 июля

Ограничения на прогулки несовершеннолетних (они могут находиться на улице с 12 часов дня, чтобы они не пересекаться с людьми более старшего возраста) планируется снять с 4 июля. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос подписчицы.

«Есть информация о том, что комендантский час до 20:00 продлен до 30 июня. Уже почти 2 июля, и никакой информации нет» – поинтересовалась местная жительница.

«О каком комендантском часе вы говорите? Это глупости. Его нет! Ограничения планируем снять с 4 июля», – ответил Михаил Ведерников.

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Напомним, ранее в Псковской области был снят запрет на ограничение нахождения несовершеннолетних на улице, но были сохранены временные рамки.