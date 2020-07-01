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Онколог назвала единственный способ распознать рак до симптомов

Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о том, кому и когда необходимо пройти колоноскопию. Это единственный метод исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет, написала врач в своем Instagram.

Колоноскопия представляет собой исследование для выявления рака толстой кишки (или колоректального рака), который ранее вышел на второе место по количеству смертей в России.

Елена Смирнова отметила, что есть и симптомы, которые требуют срочного обращения к специалистам. Это кровь, слизь в стуле, внезапное снижение веса или потеря аппетита, а также анемия с невыявленной этиологией.

«Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше, так как колоректальный рак постоянно "молодеет". Сейчас он уже занимает второе место среди онкологических заболеваний во всем мире. И недуг может никак не проявлять себя до 3-4 стадии. Поэтому так важна его ранняя и своевременная диагностика. Современные технологии позволяют это сделать быстро и безопасно, так почему этим не воспользоваться», - сказала врач.

Процедуру в профилактических целях следует пройти после 45 лет или на пять лет раньше, если у родственников обнаруживались рак или полипы, добавила она.