Общество

Почти 300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию в СИЗО Псковской области

В учреждениях УФСИН России по Псковской области около 300 человек приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В СИЗО-1 (Псков) и СИЗО-2 (Великие Луки) реализовать свое избирательное право смогли почти 300 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН Росии по Псковской области, проведению процедуры голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации предшествовала подготовительная работа. В УФСИН России по Псковской области была создана рабочая группа по подготовке и проведению голосования, был разработан и утвержден план основных организационно-практических мероприятий, а лица, содержащиеся под стражей, были проинформированы о сроках и порядке совершения избирательных действий.

С 25 июня в следственных изоляторах области начали работу два избирательных участка, размещенных в специально отведенных помещениях для голосования и оборудованных в соответствии с предъявляемыми требованиями.