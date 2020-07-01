Общество

Более 8 тысяч россиян проверили на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор завершил исследование на иммунитет населения к коронавирусу, которое проводилось в трех пилотных регионах: – в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в Хабаровском крае обследовали 2 тыс. 688 человек среди детского и взрослого населения, в Петербурге — 2 тыс. 722, в Тюменской области — 2 тыс. 758.

Всего обследовали 8 тыс. 168 человек. В июле охват исследования распространится на 23 региона России.

Исследование проводилось среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19. Исследовались сыворотки крови, взятые от лиц следующих возрастных групп: дети от 1 года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп: 18 - 29 лет, 30 - 39 лет, 40 - 49 лет, 50 - 59 лет, 60 - 69 лет, 70 лет и старше.

По информации федерального оперативного штаба на 1 июля, общее число заболевших составляет 654 тыс. 405 в 85 регионах. Умерли 9 тыс. 550, выздоровели 422 тыс. 931 человек.