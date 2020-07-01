В Псковской области зафиксировано 57 новых случаев коронавируса

57 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном оперативном штабе.
На данный момент проведено 45 820 (503) исследований. Всего подтвердились 2935 (+57) случаев коронавируса. За весь период выздоровели 1065 (+12) человек, умерли 23 (1 новый случай).
Статистика по районам:
Псков – 875
Великие Луки – 586
Бежаницкий район - 16
Великолукский район – 162
Гдовский район – 62
Дедовичский район – 38
Дновский район - 91
Красногородский район – 8
Куньинский район –25
Локнянский район - 8
Невельский район - 106
Новоржевский район – 19
Новосокольнический район - 57
Опочецкий район – 33
Островский район – 221
Палкинский район - 28
Печорский район – 38
Плюсский район – 87
Порховский район - 130
Псковский район – 243
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 8
Пыталовский район – 13
Себежский район – 19
Стругокрасненский район – 40
Усвятский район - 16.