В Псковской области зафиксировано 57 новых случаев коронавируса

Координатор движения «Голос»: Мы можем скорее похвалить организацию выборов в Пскове

Председатели псковских ТИКов доложили о ходе голосования в режиме ВКС

Стругокрасненский район сохраняет самую высокую активность на голосовании по Конституции

Прощание с кардиореаниматологом Анваром Сабировым состоится 2 июля в Крестах

Александр Братчиков: Время поправок в Конституцию пришло

Псковская область перешагнула 50%-ный рубеж по явке на общероссийском голосовании

Две иномарки столкнулись перед пешеходным переходом на Октябрьской площади в Пскове

Поправки в Конституцию позволят еще больше укрепить нашу страну - Александр Котов

Игорь Сопов: Мы не будем реагировать на возможные провокации на голосовании по поправкам в Конституцию

Псковский омбудсмен назвал позорищем для страны сбор денег на лечение детей