Общество

Пыталовского предпринимателя поймали на продаже алкоголя без лицензии

В Пыталовском районе индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предприниматель организовал розничную продажу крепких спиртных напитков без наличия обязательной лицензии.

Решением Арбитражного суда Псковской области он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.