Общество

Руководитель бюджетной организации незаконно приватизировал служебную квартиру

В Псковской области суд обязал бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения возместить стоимость незаконно приватизированной служебной квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что вопреки интересам области и в отсутствие установленного региональным законодательством порядка приватизации служебного жилья администрация в 2016 году предоставила в собственность отцу руководителя государственного бюджетного учреждения служебную однокомнатную квартиру на территории Псковского района.

«При этом наниматель служебной квартиры ранее использовал право на приватизацию жилого помещения, поэтому у члена его семьи самостоятельное право на приватизацию служебного жилья отсутствовало ввиду производности его прав от прав нанимателя», - заметили в надзорном ведомстве.

Позже, через неделю после регистрации указанной сделки, это жилое помещение на основании договора дарения было передано в собственность самому руководителю учреждения, а затем продано третьему лицу.

В связи с выявленным нарушением при совершении указанных сделок заместитель прокурора региона обратился в суд с иском о признании недействительными (ничтожными) договоров приватизации служебного жилого помещения, дарения квартиры и взыскании стоимости квартиры на сумму более 1,3 млн рублей в доход бюджета Псковской области.

Псковский районный суд и суд апелляционной инстанции согласились с доводами прокурора и удовлетворили исковые требования, решение суда вступило в законную силу.