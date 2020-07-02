Общество

Свыше 70 тонн земляники ввезли на территорию России через границу в Псковской области

В течение трех дней в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы», расположенном на российско-белорусском участке государственной границы в Псковской области, был проконтролирован ввоз из Белоруссии 71 тонны садовой земляники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партии ягод общим весом 32,6 тонны проследовали в Санкт-Петербург, 4,6 тонны - в Псков, 1 тонна - в Великие Луки. Остальной объем подкарантинной продукции направлялся в Москву и Московскую область, Великий Новгород, Воронеж, Ставропольский край и Тверскую область.

В ходе фитосанитарного контроля государственные инспекторы управления удостоверились, что земляника ввезена на территорию Российской Федерации без нарушений, а карантинные объекты отсутствуют.

После прохождения всех необходимых процедур грузы продолжили движение в адрес получателей.