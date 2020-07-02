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Общество

Депутаты-единороссы ответят на вопросы псковичей по телефону

02.07.2020 11:52|ПсковКомментариев: 0

В июле прием граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) депутаты проведут дистанционно в связи с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников и региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов будут принимать граждан 2 июля.

На 3 июля разговор с псковичами запланировали депутат ПОСД Алексей Васильев и депутат ПГД Любовь Николаева. 

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко и депутат ПГД Сергей Мусиенко проведут приемы граждан 7 июля.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат ПОСД Наталья Мельникова и депутат ПГД Эдуард Белов будут общаться с псковичами 8 июля.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов и депутат ПГД, региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев рассмотрят просьбы и предложения граждан 9 июля.

Депутат ПГД Григорий Стороненков пообщается с гражданами 15 июля. Его коллега по городскому парламенту Константин Болотин выслушает псковичей 16 июля. На 21 июля запланировал разговор с псковичами депутат ПГД Сергей Гаврилов.

Председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат ПГД Галина Неваленная проведет прием граждан 22 июля.

Глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская и депутат ПОСД Лидия Драгунова  будут общаться с псковичами 23 июля.

Депутат ПОСД, координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих рассмотрит просьбы и предложения граждан 29 июля.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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