Общество

Почему могут отказать в выдаче сведений из ЕГРН, рассказали в Кадастровой палате

В случае если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости», орган регистрации прав в срок не более трех рабочих дней со дня получения им запроса предоставлении сведений, направляет обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, которое может быть обжаловано в судебном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

«Решение об отказе составляется на официальном бланке органа регистрации прав и выдается заявителю», - подчеркнула эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

По каким причинам могут отказать в предоставлении сведений:

если с запросом обратилось ненадлежащее лицо (например если за сведениями ограниченного доступа обратился не правообладатель);

если в ЕГРН содержатся сведения о нескольких объектах недвижимости с указанными в запросе характеристиками, но при этом не возможно уточнить у заявителя содержание запроса.

Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений согласно Закона о регистрации является таким же результатом оказания государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, как и выписка из ЕГРН. Следовательно, при получении решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений из ЕГРН, плата возврату не подлежит.

Во избежание отказов в предоставлении сведений из ЕГРН Кадастровая палата призывает заявителей быть более внимательными при запросе информации.