Общество

Рядом с магазинами в Любятово установили урны и скосили траву

Контрольное управление администрации Пскова провело повторные мероприятия в микрорайоне Любятово по устранению нарушений содержания территорий у магазинов торговых сетей «Магнит», «Пятерочка» и киоска «Мельница».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, было выявлено, что на прилегающих территориях произведена уборка и покос травы. Также, по словам менеджера ООО «Мельница Псков», в настоящее время проводятся подготовительные работы по укладке тротуарной плитки у киоска. Плитку планируется уложить в течение двух недель, сообщили в Контрольном управлении.

Добавим, возле магазина «Вимос» уже оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы. Кроме того, возле других магазинов и ларьков установлены урны и оборудованы подходные пути.

Напомним, 10 июня в ходе выезда в Любятово главы города Елены Полонской были выявлены несоответствия по содержанию прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам.