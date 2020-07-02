Общество

Только три пляжа в Псковской области прошли освидетельствование

В Псковской области проведено освидетельствование только трех пляжей: городского в Пскове, на базах отдыха «Волынь» и «Плесков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что купание граждан на пляжах, не прошедших освидетельствование и не допущенных к эксплуатации, влечет за собой дополнительные риски, поскольку на них отсутствует необходимое спасательное оборудование, спасательные посты - как итог спасение на воде не обеспечивается.

В управлении МЧС также напомнили, что в соответствии с указом губернатора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 14 июля.

При этом, если динамика распространения заболевания не будет расти, то планируется открыть детские оздоровительные лагеря с 15 июля - без допуска посторонних и с учетом наполняемости отрядов не более 50%.

«Все это вносит коррективы и в работу госинспекции по маломерным судам, ведь на учете ГИМС состоит 22 пляжа, большинство из которых расположены в детских оздоровительных лагерях, базах отдыха, санаториях, муниципалитетах», - пояснили в ведомстве.