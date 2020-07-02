Общество

20 тысяч рублей заплатит пскович за фейк о COVID-19

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело о публичном распространении фейковой информации о заболевании коронавирусом сотрудника Псковской областной психиатрической больницы №1. По итогам судебного заседания мужчине назначена мера уголовно-правового характера — штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда отметили, что на текущий момент уголовное дело прекращено.

Напомним, в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация о чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Псковской областной психиатрической больнице №1, и бездействии руководства указанной медицинской организации, которая не соответствуют действительности.