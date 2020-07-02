Общество

«Добрый Псков» принял участие в первом в России онлайн-фестивале НКО

30 июня прошел первый в России онлайн-фестиваль некоммерческих организаций. Организатором фестиваля стал Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз». Событие проводилось при поддержке Фонда президентских грантов и Содружества добрых городов.

Мероприятие посетили около трехсот человек. Свою работу представляли 16 организаций и городских сообществ из Пензы, а также партнеры со всей России. СО НКО Приволжья — это партнерство ресурсных центров социально ориентированных НКО 14 регионов Приволжского федерального округа. Содружество добрых городов объединяет 204 городов и поселков, 28 из них рассказали о себе на фестивале.

В реальном времени проводились трансляции на трех площадках. Участники рассказывали о своей работе в интерактивной форме — проводили мастер-классы, вели диалог со слушателями.

«Добрый Псков» представил на фестивале культурно-музыкальное наполнение в виде приветственных выступлений участников проекта «Добрый рок-2020».

Видео музыкальных приветствий можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>