Общество

Елена Бибикова: Большинство избирателей Псковской области высказались за укрепление страны

Завершилось одно из самых значимых событий в жизни страны, заявила член Совета Федерации Елена Бибикова по итогам общероссийского голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Предварительные итоги голосования показывают, что большинство избирателей Псковской области высказались за укрепление и развитие нашей страны, большинство поддерживает закрепление в Конституции важнейших социальных, культурных и исторических ценностей нашего общества, независимость и суверенитет государства», - сказала Елена Бибикова.

Сенатор подчеркнула, что голосование в регионе было организовано на высоком уровне: «Особо отмечу высокий уровень организации голосования в Псковской области, четкую и отлаженную работу избирательных комиссий, беспрецедентные санитарные меры безопасности, которые были предприняты на избирательных участках региона. Более тысячи наблюдателей на участках для голосования в Псковской области работали от «Единой России». Было сделано все для безопасного и бесконтактного голосования граждан в течение всех 7 дней. Люди могли выбрать день и время голосования», - сказала она и добавила, что после принятия поправок в Конституцию РФ предстоит внесение изменений в федеральные законы, и к этой работе в ближайшие дни приступит, в том числе, и Совет Федерации.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, но граждане также могли выразить свое мнение в течение семи дней, начиная с 25 июня.