Общество

Псковича обязали самоизолироваться, но анализ на COVID-19 так и не взяли

Псковичу доставили официальное постановление от Роспотребнадзора о том, что он является контактным лицом с больным коронавирусом. В документе было заявлено о проведении обязательного медицинского осмотра и изоляции до получения отрицательного анализа на COVID-19. Об этом его супруга Регина Дмитриева рассказала в своем обращении на сайт губернатора Псковской области.

«На текущий момент никто из поликлиники не приходил и тест на короновирус у супруга не брал. Как удалось выяснить в поликлинике, предписание на его имя до сих пор к ним не поступало», - написала женщина.

Она также отмечает, что по контактным телефонам Роспотребнадзора, которые указаны в постановлении не дозвониться. «По факту на момент указания моего супруга, как контактного лица, заканчивалась вторая неделя без общения с инфицированным человеком. В течение какого времени должно поступить предписание в поликлинику и когда должны взять мазок у супруга?», - спрашивает псковичка у губернатора.

Официальный ответ на сайте пока не размещен.