Общество

Мама - лучший доктор, но плохой врач

Мама лучше всех чувствует своего ребенка, но могут ли родители по своему усмотрению распорядиться его жизнью и здоровьем?

В 2021 году планируется ввести в действие новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Активно идет обсуждение проекта, в ходе которого возникают довольно экзотические идеи. Например, предлагается штрафовать образовательные учреждения за отказ принимать детей, не прошедших обязательную вакцинацию.

Авторы поправки исходят из предположения, что невакцинированные дети представляют угрозу только для себя самих, а родители вправе распоряжаться их жизнями по собственному усмотрению, без какого-либо вмешательства государства.

Вопрос об обязательности или факультативности вакцинации вернулся в повестку дня с эпидемией нового коронавируса. Вакцина ожидается в скором времени. Между тем, произвольно, без обоснованных медицинских причин, не «привитый» от опасных болезней человек не только подвергает себя опасности, но и может разносить инфекцию, контактируя с лицами, имеющими ослабленный иммунитет. Он может заразить, например, беременную женщину, провоцируя смертельную угрозу для будущего ребенка.

Как правило, «антипрививочники» - люди с активной жизненной позицией, но без специального медицинского образования, высокомерно противопоставляющие данным науки собственное мнение. Такая мама - плохой врач. Ясно, что проблема не может быть частным делом семьи, но и вмешательство государства должно иметь разумные пределы. Кроме того, явно недостаточным является государственное информирование о рисках для «отказников».

Следует, видимо, установить перечень прививок, уклонение от которых без надлежащего медицинского обоснования является административным правонарушением, а в случае наступления вреда здоровью - уголовно наказуемым деянием.

Что касается детских образовательных учреждений любой формы собственности, то они должны иметь твердое, основанное на законе руководство относительно требований вакцинации своих воспитанников, исключающее произвольное толкование и коррупцию. Ничто не должно быть на их усмотрение.

Так, например, дети и подростки, посещающие начальную или среднюю школу в Онтарио (Канада), по закону должны иметь доказательства иммунизации против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, свинки, менингококковой инфекции, коклюша, а для детей, рожденных в 2010 году и позднее, еще и ветрянки. Могут быть сделаны исключения, но они тоже регулируются законом.

Вячеслав Плахотнюк, адвокат