Общество

В Пскове на летний период обновили цветы в вазонах. ФОТО

На летний период в Пскове обновили цветы в вазонах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», весной город был украшен анютиными глазками. Сейчас произошла замена цветочных композиций - высажены бархатцы, бегонии, петунии и другие цветы.

Корзины с цветами украсили автобусные остановки на Рижском проспекте, улицах Коммунальной, Юности, на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Свердлова, в Детском парке Пскова, на круговом перекрестке улицы Кузбасской Дивизии.

Смена украшений в вазонах не предусмотрена муниципальным контрактом на содержание улиц и выполнена за счет собственных средств компании в качестве подарка псковичам к Дню города.