Общество

Александр Котов: После принятия поправок в Конституцию страна будет серьезным игроком на международной арене

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассчитывает, что после принятия поправок Конституция позволит Российской Федерации развиваться, укреплять свои политические позиции и безопасность, быть серьезным игроком на международной арене.

Александр Котов подчеркнул, что, по его мнению, предоставление населению возможности проголосовать в течение недели - верное решение, поскольку оно позволило, прежде всего, обеспечить безопасность людей в условиях угрозы распространения коронавируса.

«Стояла непростая задача - обеспечить эту безопасность, тем более, что в регионе ситуация не самая благополучная, если сравнивать в целом по стране. На мой взгляд, задача была решена успешно - все избирательные комиссии обеспечили средствами индивидуальной защиты, также были обеспечены масками и перчатками пришедшие голосовать граждане, соблюдалась социальная дистанция, были определены маршруты для прохождения голосующих, четко работали выездные избирательные участки», - добавил он.

В то же время, по словам Александра Котова, такой формат голосования стал и очень комфортным для населения. Каждый мог спланировать для себя визит на избирательный участок в удобный день, а те, кто был занят на производстве, могли проголосовать у себя на работе.

Напомним, в Псковской области поправки в Конституцию РФ одобрили 78,69% участников голосования.