Александр Котов: После принятия поправок в Конституцию страна будет серьезным игроком на международной арене

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассчитывает, что после принятия поправок Конституция позволит Российской Федерации развиваться, укреплять свои политические позиции и безопасность, быть серьезным игроком на международной арене.
Александр Котов подчеркнул, что, по его мнению, предоставление населению возможности проголосовать в течение недели - верное решение, поскольку оно позволило, прежде всего, обеспечить безопасность людей в условиях угрозы распространения коронавируса.
В то же время, по словам Александра Котова, такой формат голосования стал и очень комфортным для населения. Каждый мог спланировать для себя визит на избирательный участок в удобный день, а те, кто был занят на производстве, могли проголосовать у себя на работе.
Напомним, в Псковской области поправки в Конституцию РФ одобрили 78,69% участников голосования.