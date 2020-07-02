Общество

Пять ежат-сирот поселились на огороде в Красногородске

Пять ежат-сирот поселились неподалеку от огорода жителей Красногородска. Об этом сообщает газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

«У моего друга Никиты возле огорода поселилось 5 этих милейших созданий. Еще маленькие и глупые - на руки спокойно идут, ползают по ногам. Соседи моего друга их подкармливают. Они за нами ходили гуськом. До чего прелестные», - рассказала одна из читательниц.

Она пояснила, что ежат пять, но пришли к людям только четверо.

«Один из них постарше - уже фырчит, собирается в клубок, чуть что и кусается немного, но не больно...», - поделилась девочка.